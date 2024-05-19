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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симон Фуркад получил перелом поперечных отростков трех позвонков после падения с велосипеда

Симон Фуркад получил перелом поперечных отростков трех позвонков после падения с велосипеда

Тренер сборной Франции упал на тренировке команды во Французской Стране Басков. «Простые поверхностные царапины на спине и ногах, но сильная боль в средней ягодичной мышце и левой поясничной области.

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