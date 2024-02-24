«Господа, вы звери»: Елена Соловей была музой Михалкова, стала прачкой и осталась в США

Монолог из фильма «Раба любви» большинство российских зрителей знают наизусть. Говорят, что образ Елены Соловей вообще повлиял на весь отечественный кинематограф, а её стиль позже скопировала Рената Литвинова.
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