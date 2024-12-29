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Царьград

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Наши заняли весь пьедестал: 18-летний Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам

Наши заняли весь пьедестал: 18-летний Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам

Вместе с ним в тройке призёров места заняли ещё два шахматиста из России Александр Грищук и Ян Непомнящий.

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Комментарии
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Амара Карпова
МОЛОДЕЦ👍👊
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20 час.

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