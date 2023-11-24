Армения стремится усидеть сразу на двух или более стульях — Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армению нельзя назвать в полном смысле независимым государством, поскольку, по его словам, официальный Ереван стремится «усидеть на двух или более стульях».
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