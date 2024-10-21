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В Армянске за 20 млн рублей отремонтировали сквер «Малыш»

В Армянске за 20 млн рублей отремонтировали сквер «Малыш»

Масштабное благоустройство сквера в Армянске стало возможно в этом году благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда».

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