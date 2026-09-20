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ТАСС

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Группировка "Юг" уничтожила 47 пунктов управления БПЛА и 139 дронов ВСУ за сутки

Группировка "Юг" уничтожила 47 пунктов управления БПЛА и 139 дронов ВСУ за сутки

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 94 наземных робототехнических комплекса, 47 пунктов управления БПЛА и 139 дронов.

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