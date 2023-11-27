В Новосибирском районе ПАЗ улетел в кювет после аварии

Автобус без пассажиров столкнулся с каршеринговым автомобилем.В Новосибирском районе на Краснояровском шоссе утром в понедельник, 27 ноября, автобус ПАЗ столкнулся с каршеринговой машиной и съехал в кювет.
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