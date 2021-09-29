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Когда же, наконец, Путин перестанет мешать спокойно жить «цивилизованным» и «прогрессивным» странам Запада?

Когда же, наконец, Путин перестанет мешать спокойно жить «цивилизованным» и «прогрессивным» странам Запада?

Время от времени посматривая на мировые новости, удивляюсь – какие же недалекие люди наши западные партнеры.

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Владимир Щербина
Всецело поддерживаю автора ! Вы только вдумайтесь - насколько мерзско выглядят фигуры либерды на фоне В.В.Путина с их популизмом и поисками сиюминутных выгод. А теперь ещё и коммуняки к ним пытаются пристегнуться.
игорь поляков
К вешней политике претензий нет,нужен сильный пример министр
Олег Шибайло
Валуев подойдёт?
Руслан Баратов
Согласен!
Иван
пока эти страны НЕ образумятся...
mark nikitin
Александр Левицкий
Пять балов, полностью согласен.....
Татьяна Браун
+100000000000000000000000000000000000
Владимир Моргунов
НА ТО И ПУТИН В ПОЛИТИКЕ, ЧТОБЫ БО МЕНЬШЕ СПАЛ !!!
Татьяна Козина (Дейнега)
Здорово! Ни отнять, ни прибавить.
Борис Осипов
Житель Земли Макаренков
Может переиначить пословицу: Не плюй в колодец- вылетит не поймаешь! Так круче и грознее получается.
Людмила Нефедова
!!! Спасибо за правду!!! Наилучшие пожелания нашему Президенту!!!!

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