Когда же, наконец, Путин перестанет мешать спокойно жить «цивилизованным» и «прогрессивным» странам Запада?

Сергей ЕПолитикаКогда же, наконец, Путин перестанет мешать спокойно жить «цивилизованным» и «прогрессивным» странам Запада? Время от времени посматривая на мировые новости, удивляюсь – какие же недалекие люди наши западные партнеры.Вернуться к статье1310НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ЩербинаВсецело поддерживаю автора ! Вы только вдумайтесь - насколько мерзско выглядят фигуры либерды на фоне В.В.Путина с их популизмом и поисками сиюминутных выгод. А теперь ещё и коммуняки к ним пытаются пристегнуться.игорь поляковК вешней политике претензий нет,нужен сильный пример министрОлег ШибайлоВалуев подойдёт?Руслан БаратовСогласен!Иванпока эти страны НЕ образумятся...mark nikitinАлександр ЛевицкийПять балов, полностью согласен.....Татьяна Браун+100000000000000000000000000000000000ВМВладимир МоргуновНА ТО И ПУТИН В ПОЛИТИКЕ, ЧТОБЫ БО МЕНЬШЕ СПАЛ !!!Татьяна Козина (Дейнега)Здорово! Ни отнять, ни прибавить.БОБорис ОсиповЖитель Земли МакаренковМожет переиначить пословицу: Не плюй в колодец- вылетит не поймаешь! Так круче и грознее получается.ЛНЛюдмила Нефедова!!! Спасибо за правду!!! Наилучшие пожелания нашему Президенту!!!!Комментировать
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