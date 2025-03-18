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Царьград

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"Самое странное и страшное": Оскароносный фильм оскорбил 600 тысяч наших солдат, зацементировав опасные мифы. Всё ради гражданства Польши?

"Самое странное и страшное": Оскароносный фильм оскорбил 600 тысяч наших солдат, зацементировав опасные мифы. Всё ради гражданства Польши?

Фильм "Настоящая боль", получивший "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана", на деле оказался крайне оскорбительным и вредным.

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