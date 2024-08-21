Фото: коллаж Царьграда СК не стал возбуждать дело из-за поддельной подписи генерала Попова, рассказал адвокат.
Признание офицера: Подпись генерала Попова приказал подделать старший по званию
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Александр, когда пытаешься, что то написать, попробуй включить мозг. Занятная штука скажу тебе, убогий разумом Саша.
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18 час.
ВТ
Врам Тавризов
Как понимать действия следователей, которые не хотят открывать дело о подлоге в подписях якобы генерала? И почему даже экспертиза Глав След Управления РФ, признавшая подписи подлогом, для этого следствия и суда не существенны?
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16 час.
Валентин Щербаков
Получается, что и Бастрыкин приложил свою продажную участь в фиктивном деле генерала Попова, заговор против честного патриота и защитника Родины....
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16 час.
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