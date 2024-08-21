Признание офицера: Подпись генерала Попова приказал подделать старший по званию

Александр, когда пытаешься, что то написать, попробуй включить мозг. Занятная штука скажу тебе, убогий разумом Саша.

ВТ

Врам Тавризов

Как понимать действия следователей, которые не хотят открывать дело о подлоге в подписях якобы генерала? И почему даже экспертиза Глав След Управления РФ, признавшая подписи подлогом, для этого следствия и суда не существенны?