ЕС высказал Зеленскому свое "фи". Они не простят ему отставку Федорова

Тендеры, спонсоры из ЕС и линия фронта: что привело к отставке "министра дронов". ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Не нужно обладать какими-то особыми аналитическими способностями или знаниями, чтобы понять, что среди основных причин отставки уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова были вопросы "бизнеса".