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В Ленинградской области нашли крупнейший в истории клад с серебром X-XIV веков

В Ленинградской области нашли крупнейший в истории клад с серебром X-XIV веков

Археологи обнаружили в Ленобласти средневековый клад с серебряными изделиями X-XIV веков. Предварительно, он является крупнейшим в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на Северо-Западе России.

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