Политика как он...
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Политика как она есть

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Американист Блохин: США и Европа не заинтересованы в переговорах

Американист Блохин: США и Европа не заинтересованы в переговорах

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин в интервью «Новости Mail» прокомментировал переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле.

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