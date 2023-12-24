Отличившимся в ходе СВО танкистам группировки войск «Запад» вручили боевые государственные награды

Государственные награды – знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевские кресты IV степени, медали «За отвагу» и медали Суворова на передовых позициях вручены личному составу командиром танкового батальона.
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