Слово и дело

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На похоронах Зайцева журналисты заметили горб у жены Михалкова

На похоронах Зайцева журналисты заметили горб у жены Михалкова

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова посетила церемонию прощания с художником-модельером Вячеславом Зайцевым.

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