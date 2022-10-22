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Айэленд о «Куньлуне»: «Прогрессируем по ходу сезона, но до сих пор играем в три звена – это опасно. Смотрим, как можем усилиться»

Главный тренер «Куньлуня» подвел итоги матча со СКА (2:3). – Обидное поражение, очень сложный и напряженный матч – в таких обидно проигрывать.

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