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Симоньян предсказала Украине судьбу Польши. Как в России и на Западе видят раздел территорий республики?

Симоньян предсказала Украине судьбу Польши. Как в России и на Западе видят раздел территорий республики?

Территорию Украины ждет разделение по примеру того, как когда-то была разделена Польша. Такую судьбу республики предрекла главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать».

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Комментарии
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Eduard
Да? Вообще-то Польша имеет в своем составе территорию украденую у Германии!
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