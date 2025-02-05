Страна.ua: страны ЕС планируют пересмотреть Конвенцию ООН о беженцах

В Евросоюзе собрались пересмотреть Конвенцию ООН о беженцах, чтобы упростить высылку просителей убежища © AP Photo / Visar Kryeziu Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В ЕС планируют пересмотреть Конвенцию ООН о беженцах, чтобы упростить высылку просителей убежища, пишет Страна.