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МО РФ: ВСУ потеряли за сутки 7 танков Leopard и 10 БМП Bradley

РИАМО - 23 июл. На запорожском и южно-донецком направлениях за сутки российские военные уничтожили 7 немецких танков Leopard и 15 боевых бронированных машин, из которых 10 являются американскими БМП Bradley, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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