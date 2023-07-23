МО РФ: ВСУ потеряли за сутки 7 танков Leopard и 10 БМП Bradley

РИАМО - 23 июл. На запорожском и южно-донецком направлениях за сутки российские военные уничтожили 7 немецких танков Leopard и 15 боевых бронированных машин, из которых 10 являются американскими БМП Bradley, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.