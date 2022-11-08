Закон подлости — в каком бы направлении вы ни шли, дождь или снег всегда валит вам обязательно в рожу!

- Собираясь ко мне в гости в воскресенье, не забудьте прихватить цветы, ведь я же девочка! И бутылочку вискаря, потому что я та ещё девочка.
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