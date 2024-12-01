Правда о "русских добровольцах" в рядах ВСУ открылась через сайт объявлений

АНГЕЛ АНГЕЛ

Замечательно. Европа вскормила террористов, нариков, насильников, воров и коррупционеров и т.д. и чем больше будет освобождаться территорий России от террористов, тем быстрее им придется уходить к своим покровителям, чтобы избежать ответственности за свои преступления... Вот тогда они содрогнуться. Волынская резня детской шалостью будет, по сравнению с тем что они там устроят. Толи еще будет.... И это будут уже в свободной, толерантной, гостеприимной европе. Которая накачена оружием, которое кстати, поставляли режиму Зе и более 40? ушло на черный рынок.... Так что у вас их еще не было? Тогда они идут к вам....