Валентин Филиппов В этой новости прекрасно всё! Власовцы из запрещённого РДК украли японский промышленный генератор, поступивший на Украину из Японии в рамках гуманитарной помощи.
Правда о "русских добровольцах" в рядах ВСУ открылась через сайт объявлений
Комментарии
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Юрий Золотарев
Так это же ХОРОШО, шо нынешняя БандероЖОПия неизлечимо больна воровством!! Иначе бы ВСЯ эта "помощь" ползала бы, стреляла, бухала и убивала наших людей!! А так: разворовали, разграбили, растащили - присылайте есчо!!
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9 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Замечательно. Европа вскормила террористов, нариков, насильников, воров и коррупционеров и т.д. и чем больше будет освобождаться территорий России от террористов, тем быстрее им придется уходить к своим покровителям, чтобы избежать ответственности за свои преступления... Вот тогда они содрогнуться. Волынская резня детской шалостью будет, по сравнению с тем что они там устроят. Толи еще будет.... И это будут уже в свободной, толерантной, гостеприимной европе. Которая накачена оружием, которое кстати, поставляли режиму Зе и более 40? ушло на черный рынок.... Так что у вас их еще не было? Тогда они идут к вам....
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7 час.
Семен Демин
Как же так - украинский спутник запустили с российского космодрома? Классно сработали: вот он спутник, а зелень в кармане. А говорят, что укры дураки😜.
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7 час.
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