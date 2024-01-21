Мик Шумахер: Жаль, что такой персонаж, как Штайнер, ушел из Формулы 1

Мик Шумахер: Жаль, что такой персонаж, как Штайнер, ушел из Формулы 1LAT Images / HaasБывший гонщик Haas Мик Шумахер назвал возможные причины увольнения Гюнтера Штайнера из американской команды, за которую он выступал в Формуле 1 в 2021 и 2022 годах.