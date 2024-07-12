Чудная весть. Отцы-основатели БРИКС постановили отправить "Болонскую систему" в утиль и запустить свою собственную

Александр Макеев

Про учёные степени полный аут! Это вообще отрыжка средневековых европейских цеховых объединений ремесленников (кожевников, кузнецов, пекарей, алхимиков, художников и т.п.), где мастер эксплуатировал подмастерьев, нанося своё клеймо мастера на очень дорогой продукт трудоёмкого низкокачественного ручного труда подмастерьев. И всячески борющихся против "выскочек" - самозванных ремесленников, производящих на созданных ими станках гораздо более качественный и гораздо более дешёвый продукт. Мастера цеховики злобно ломали станки, чтобы не было производства дешёвого и качественного промышленного продукта. Вот и в науке научные мастера (кандидаты, доктора наук) в качестве руководителей аспирантов и докторантов присваивают продукт научного труда своих научных подмастерьев! Научную состоятельность и научную продуктивность надо определять по результату не ремесла проведения научных наблюдений и экспериментов, а по результатам научного ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА - формулирование научных классификаций, естественных алгоритмов причинно-следственных отношений (законов природы), теорий, и изобретения новых технологий, устройств и методов применения научных знаний и изобретений. Но до сих пор настоящей наукой, реализующейся в постановке цели научной деятельности и результатов научной деятельности считают сдачу экзаменов на кандидатский минимум, написание и защиту кандидатской диссертации, сдачу экзаменов на докторский минимум, написание и защиту докторской диссертации - всё это по заранее написанному плану с заранее прописанным конечным результатом. А вовсе не открытие новых знаний о человеке, обществе, природе планеты обитания, ближнем и дальнем космосе, строения и функции неживой и живой материи, и не создание изобретений! Ну и что такого нового открыли за предыдущие 50 лет господа научные мастера, ортодоксы профессионалы доктора и академики? Дали они объяснение что такое время? Описали они физический механизм инерции, массы, гравитации? Но даже не удосужившись воспользоваться подсказкой - механистической моделью гравитации Дюилье (1690 год) и Лесажа (1753 год) как придавливание объектов друг к другу, а вовсе не притяжение резинками, канатами, тросами! Построили они общую периодическую классификационную таблицу согласных и гласных звуков-знаков речи-мышления-мировоззрения-идеологии-веры? Изобрели общий для всех языков простой интуитивно понятный алфавит, интуитивно понятную клавиатуру? Дополнили они периодическую таблицу элементов физическими полями перед водородом, да хоть признали ли они правоту Мейера (1864 год) о правильности окончания периодов на щелочноземельном металле? Сформулировали они общую классификацию эволюции качеств индивида и общества как проявления в словах и делах патологического мировоззрения и мировоззрения здравомыслия? А ведь всё это и ещё много чего сумел совершить один из наших современников - рядовой россиянин, не имеющий научных регалий и даже не состоящий в штате университетов или научных организаций.