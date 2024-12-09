ФСБ задержала 11 сотрудников работавшей на грузинского экс-министра сети колл-центров

ФСБ задержала 11 руководителей и сотрудников российских офисов международной сети колл-центров, работавшей в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» Давида Казерашвили.
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