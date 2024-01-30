Надеть удобную обувь и яркую одежду рекомендовано приморцам в связи со снегом

В ночь и утром в среду, 31 января, Приморье накрыл циклон, пришедший из районов приграничного Китая. Снег продлится до обеда, порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду, а температура будет снижаться, на дорогах возможны гололёд и снежный накат.