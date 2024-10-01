Внимание! Ухудшение погодных условий

В понедельник 1 октября в городе ожидается ухудшение погодных условий с сильным дождем и грозой. Севастопольские спасатели МЧС России напоминают, что при грозе нельзя: плавать в море, находиться на открытой местности, на возвышенности, стоять под деревьями, у металлических оград, транспортных средств, столбов, водостоков, молниеотводов и.
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