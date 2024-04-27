Российские студенты создали систему распознавания рака легких на ранних стадиях

Учащиеся института математики, естественных и компьютерных наук Вологодского государственного университета успешно завершили проект по созданию нейросетью, способной распознавать снимки рака легких на ранних стадиях.
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