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Турпоток на Дальний Восток к 2030 году может превысить 10 млн человек

Турпоток на Дальний Восток к 2030 году может превысить 10 млн человек

По итогам 2026 года число туристических поездок в Дальневосточном федеральном округе может достигнуть 7 млн, а к 2030 году турпоток на Дальний Восток способен превысить 10 млн человек.

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