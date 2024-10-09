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Историк Тодд: поражение США в украинском конфликте освободит Европу

Поражение Соединенных Штатов в конфликте на Украине приведет к распаду Североатлантического альянса и освобождению Европы от американского подчинения, заявил в интервью Corriere della Sera французский историк Эммануэль Тодд.

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