Поражение Соединенных Штатов в конфликте на Украине приведет к распаду Североатлантического альянса и освобождению Европы от американского подчинения, заявил в интервью Corriere della Sera французский историк Эммануэль Тодд.
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