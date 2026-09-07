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Царьград

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Татарстан сообщил об атаке беспилотников: повреждений и жертв нет

Татарстан сообщил об атаке беспилотников: повреждений и жертв нет

В Закамской зоне Татарстана произошла атака беспилотников, сообщили в пресс-службе главы республики. Несмотря на незначительные повреждения объектов, жертв и пострадавших нет, работа предприятий продолжается.

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