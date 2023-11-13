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Цены на рыбу могут резко подскочить 

Цены на рыбу могут резко подскочить 

Любителям рыбки вполне возможно вскоре придется еще больше раскошеливаться, следует из совсем не обнадеживающего материала «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий прогноз-допущение от ассоциации рыбопромышленников.

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