Цены на рыбу могут резко подскочить 

Любителям рыбки вполне возможно вскоре придется еще больше раскошеливаться, следует из совсем не обнадеживающего материала «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий прогноз-допущение от ассоциации рыбопромышленников.
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