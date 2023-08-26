Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Карлос Алькарас: «Иногда мне хочется, чтобы меня вообще никто не узнавал. Но это невозможно»

В этом году 20-летний испанец защищает титул. «Жизнь очень изменилась, очень (улыбается). Наверное, это другая жизнь, я стал, скажем так, более знаменитым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх