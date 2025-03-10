Форвард «Атлетико» может быть дисквалифицирован на 12 матчей за оскорбление судьи

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа может пропустить до 12 матчей из-за дисквалификации. По информации Marca, согласно регламенту Ла Лиги, оскорбление или обращение в оскорбительных выражениях к главному судье наказывается дисквалификацией на срок от четырёх до 12 матчей.