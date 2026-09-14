Путин поручил взять на контроль ремонт школ в Новгородской области

Новгородские власти намерены системно решать вопрос ремонта школ. Работы затронут не только здания, но и пришкольные территории.
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