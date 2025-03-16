Астраханские работники ЖКХ сегодня получают поздравления в честь праздника

Сегодня в Астрахани чествуют работников жилищно-коммунальной сферы: накануне мэр города вручил почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам муниципальных предприятий - слесарям, озеленителям, дворникам, рабочим.
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