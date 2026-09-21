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Татар-информ

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Объем инвестиций особых экономических зон Татарстана вырос почти на 60%

Объем инвестиций особых экономических зон Татарстана вырос почти на 60%

Совокупный объем инвестиций в особых экономических зонах (ОЭЗ) Татарстана увеличился на 57% за январь-июнь 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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