Проводимая правительством ФРГ политика по борьбе с нелегальной миграцией может разрушить Евросоюз. С таким заявлением выступила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщило издание Der Spiegel.
Меркель: миграционная политика может разрушить Европу
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Баба Меркель, а кто провозгласил политику открытых дверей в Гейропу ??? В которую и хлынули черные плотным потоком с которыми власти Германии (и не только) уже не могут справиться ????? ГЕЙРОПУ РАЗРУШИТ ТОЛЕРАНТНОСТЬ (ТОЖЕ ЕЕ ЭТО СЛОВЦО) !!!!!
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