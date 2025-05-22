Меркель: миграционная политика может разрушить Европу

ВМ

Владимир Моргунов

Баба Меркель, а кто провозгласил политику открытых дверей в Гейропу ??? В которую и хлынули черные плотным потоком с которыми власти Германии (и не только) уже не могут справиться ????? ГЕЙРОПУ РАЗРУШИТ ТОЛЕРАНТНОСТЬ (ТОЖЕ ЕЕ ЭТО СЛОВЦО) !!!!!