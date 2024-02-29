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«Мощнейший удар ВКС РФ»: Враг под давлением российских войск отступает из Красного: Новости СВО, к утру 29.02.2024 г., последние данные о проведении специальной военной операции России на Украине

«Мощнейший удар ВКС РФ»: Враг под давлением российских войск отступает из Красного: Новости СВО, к утру 29.02.2024 г., последние данные о проведении специальной военной операции России на Украине

Новости СВО по состоянию к утру 29 февраля 2024 года, последние данные о продвижении ВС России в зоне проведения спецоперации РФ на Украине.

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