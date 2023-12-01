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Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Монцы»

Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Монцы»

В субботу «Милан» примет «Фрозиноне». В воскресенье «Интер» встретится на выезде с «Наполи». Чемпионат Италии 14-й тур Монца – Ювентус Дата проведения 1 декабря, 22.

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