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Дикий Юг - Природа Юга России

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Россиян будут штрафовать на 10 000₽ за ношение никаба

Россиян будут штрафовать на 10 000₽ за ношение никаба

Согласно новому законопроекту, рассматриваемому в Государственной думе, гражданам России будет грозить штраф в размере 10 000 рублей за ношение в общественных местах никаба, балаклавы или любой другой одежды, скрывающей лицо.

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