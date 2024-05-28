Беременность, куриная слепота и спорт: какие страхи и мифы о лазерной коррекции зрения не соответствуют действительности

Лазерная коррекция помогает всем, у кого «минус» Представление о лазерной коррекции зрения как о панацее для тех, кто плохо видит, не лишено оснований, особенно если у человека близорукость или дальнозоркость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии