В Приморье полицейские Пожарского округа изъяли крупную партию марихуаны у местного жителя

На территории Приморья проходит оперативно-профилактическая операция «Мак-2024». Мероприятие направлено на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидацию посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.