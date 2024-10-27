В Приморье полицейские Пожарского округа изъяли крупную партию марихуаны у местного жителя

На территории Приморья проходит оперативно-профилактическая операция «Мак-2024». Мероприятие направлено на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидацию посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
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