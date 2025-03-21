Возле брянской границы прогремел мощный взрыв

Поздним вечером 20 марта на территории Украины, вблизи российской границы, прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщают, что эпицентр находился в Сумской области, которая непосредственно граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями.
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