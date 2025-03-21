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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Возле брянской границы прогремел мощный взрыв

Возле брянской границы прогремел мощный взрыв

Поздним вечером 20 марта на территории Украины, вблизи российской границы, прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщают, что эпицентр находился в Сумской области, которая непосредственно граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями.

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