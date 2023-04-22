Европа вводит санкции против Украины, антироссийские закончились

Выживание украинцев никого не волнует У Евросоюза совсем закончились санкции против России. Это не пропагандистская выдумка, а сообщение Financial Times, которая вряд ли перешла на сторону Кремля.
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