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Европа вводит санкции против Украины, антироссийские закончились

Европа вводит санкции против Украины, антироссийские закончились

Выживание украинцев никого не волнует У Евросоюза совсем закончились санкции против России. Это не пропагандистская выдумка, а сообщение Financial Times, которая вряд ли перешла на сторону Кремля.

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