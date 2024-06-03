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В ГД внесут законопроект о сокращении рабочей недели для женщин с двумя и более детьми

В ГД внесут законопроект о сокращении рабочей недели для женщин с двумя и более детьми

Меры направлены на предоставление матерям большего количества свободного времени.Группа депутатов планирует внести в Государственную думу законопроект  о сокращении рабочей недели для женщин с двумя и более детьми до 39 часов.

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