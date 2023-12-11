ВС РФ выбили ВСУ из Марьинки, враг отходит в Георгиеву: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 11 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 11 декабря 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: В Марьинке ВС России продвинулись к самой окраине города.
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