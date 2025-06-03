В Магаданской области создадут новую территорию опережающего развития

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на заседании 3 июня поддержал закон о создании в Магаданской области территории опережающего развития с сохранением действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны.
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