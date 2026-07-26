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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Как после обвинений живёт пилот Юсупов, чудом посадивший самолёт на поле кукурузы: Прошло 7 лет после уникального спасения 200 человек

Шоу-бизнес: Как после обвинений живёт пилот Юсупов, чудом посадивший самолёт на поле кукурузы: Прошло 7 лет после уникального спасения 200 человек

Самые настоящие, тихие и искренние подвиги в этой жизни совершают обычные люди - те, у кого есть свой уютный дом, любимая семья, вечерние чаепития и заветная мечта, к которой они идут сквозь любые жизненные невзгоды.

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