«Даже женщины с детьми должны уступать нам дорогу» – украинский военный

ВераВерная

Ветеран против России воевал? И что, нам его пожалеть сейчас? Езжай в Америку, там тебя, безногого, первым в самолёт пропустят, а женщины чепчики в воздух будут бросать. А то элитой общества он стать захотел, где ты то общество видел, мразь, 404 - бандитское, террористическое государство, которое должно исчезнуть(((