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«Даже женщины с детьми должны уступать нам дорогу» – украинский военный

«Даже женщины с детьми должны уступать нам дорогу» – украинский военный

Участник боевых действий на Украине должны фактически стать безнаказанными, а правоохранителям следует во всем потакать такого рода публике.

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Комментарии
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ВераВерная
Ветеран против России воевал? И что, нам его пожалеть сейчас? Езжай в Америку, там тебя, безногого, первым в самолёт пропустят, а женщины чепчики в воздух будут бросать. А то элитой общества он стать захотел, где ты то общество видел, мразь, 404 - бандитское, террористическое государство, которое должно исчезнуть(((
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14 час.
Юрий Золотарев
&quot; Укро-вытираны&quot; войны с Россией должны гнить в земле, а не болтаться по ней, по Кыивам и прочим дурным местам нашей Планеты!
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