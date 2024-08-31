Участник боевых действий на Украине должны фактически стать безнаказанными, а правоохранителям следует во всем потакать такого рода публике.
«Даже женщины с детьми должны уступать нам дорогу» – украинский военный
Комментарии
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ВераВерная
Ветеран против России воевал? И что, нам его пожалеть сейчас? Езжай в Америку, там тебя, безногого, первым в самолёт пропустят, а женщины чепчики в воздух будут бросать. А то элитой общества он стать захотел, где ты то общество видел, мразь, 404 - бандитское, террористическое государство, которое должно исчезнуть(((
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14 час.
Юрий Золотарев
" Укро-вытираны" войны с Россией должны гнить в земле, а не болтаться по ней, по Кыивам и прочим дурным местам нашей Планеты!
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11 час.
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