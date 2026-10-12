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ИА Регнум

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Песков назвал очевидным нежелание Украины проводить выборы

Песков назвал очевидным нежелание Украины проводить выборы

На Украине не хотят проводить выборы, это совершено очевидно. Об этом 12 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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